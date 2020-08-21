В первой официальной игре под руководством Луческу "Динамо" разгромило "Олимпик" 4:1

В первом матче нового сезона киевское "Динамо" на столичном стадионе имени Валерия Лобановского разгромило донецкий "Олимпик" со счетом 4:1. Это была первая официальная игра киевского клуба под руководством Мирчи Луческу.

Об этом сообщает iSport.

Киевляне забили дважды уже в первые 15 минут матча. Сначала Буяльский откликнулся на пас де Пены и головой отправил мяч в ворота "Олимпика". А потом де Пена сделал прострел в штрафную, которую замкнул в свои ворота Тарас Завийский.

Тем не менее, "Олимпик" сумел быстро ответить. На 23-й минуте Политыло подставил ногу после хорошего прострела от Чогадзе с левого фланга и счет сократился.

Во втором тайме киевляне продолжили владеть инициативой. На 56-й минуте Супряга получил пас от Буяльского и отправил мяч в пустые ворота. А под конец игры своим голом отметился Цыганков. Виктор после передачи от Жерсона послал мяч в левый нижний угол.

Ультрас "Динамо" прорвались на стадион, зажгли файеры, а также отметились несколькими кричалками в адрес президента клуба Игоря Суркиса и главного тренера Мирчи Луческу.

Фанаты кричали "Луческу, go away" и "Суркисы - позор Динамо". После завершения первого тайма ультрас покинули стадион. Уходя, фанаты бросили несколько петард к беговым дорожкам.

Напомним, накануне старта нового футбольного сезона в Украине ультрас киевского "Динамо" выступили с очередным заявлением о том, что не собираются оказывать полную поддержку команде, пока на посту главного тренера остается Мирча Луческу.