Первый трофей "Динамо" с Луческу: "Шахтер" повержен в суперкубке 3:1

Матч за Суперкубок принципиальных соперников, "Динамо" и "Шахтера", в этом году получил дополнительную интригу. Многолетний тренер "горняков" Мирча Луческу впервые противостоял своим воспитанникам, с которыми испытывал и радость побед, и горечь поражений.

Для "Динамо" этот матч имел очень большое психологическое значение. Победа означала бы для киевлян приобретение необходимой уверенности на сезон. "Горняки" тоже получили двойную накрутку на игру – не просто против "Динамо", а еще и против Мирчи.

С первых минут игры инициативой прочно завладел "Шахтер". "Динамо" село в глубокую оборону, чуть ли не играя на отбой. Безусловно, это была тактическая задумка Луческу, которая позже дала о себе знать. Только на 20 минуте игры "Динамо" провело полноценную контратаку. Родригес получил длинную передачу, завладел мячом, сделал паузу и отдал пас на свободного Сидорчука. Тот сделал навес в штрафную, который точно замкнул Де Пена. 1:0!

Забитый гол заметно придал уверенности "Динамо". Они стали увереннее держать мяч, не допуская ошибок в обороне. И на 31 минуте прекрасный мяч забивает Родригес. Пройдя всю половину поля "Шахтера", он увидел, что Пятов вышел вперед и красивым парашютом перебросил вратаря "горняков". 2:0!

Такой счет погнал "Шахтер" вперед и усилия не оказались напрасными. На 37 минуте Тете навесил с фланга, а Мораес в высоком прыжке направил мяч в ворота. 2:1! При таком счете соперники ушли на перерыв.

Старт второго тайма напомнил начало первого. "Шахтер" плотно прижал киевлян к воротам, не давая им возможности перейти в атаку. Динамовцы особо и не пытались атаковать, построив глубокий оборонный редут. Стоит отметить, что точно завершить атаки "горнякам" мешал также дождь.

Но "Динамо" дождалось своего часа. Сработали замены Луческу. Вышедший на поле Андриевский мягко навесил на также вышедшего на замену Соля, и тот в упор послал мяч в ворота. 3:1!

До конца игры счет не изменился. Поздравляем "Динамо" с первым трофеем в сезоне!