Ястремская не смогла пробиться в четвертьфинал на турнире в Нью-Йорке

Украинская теннисистка Даяна Ястремская не смогла пройти в 1/8 финала теннисного турнира Western & Southern Open экс-первую ракетку мира Наоми Осаку.

Об этом сообщает iSport.

Украинка проиграла в двух сетах - 3:6, 1:6.

Японка была значительно убедительнее украинки, отдав всего 4 партии.

В первом сете соперницы обменялись геймами, после чего Осака внезапно ускорила темп и взяла брейк, сумев повести 4:1. Ястремская попыталась спасти сет, но Осака не потеряла контроль над игрой и уверенно выиграла сет со счетом 6:3.

Второй сет начался с доминирования японки, которой, несмотря на серьезное сопротивление Ястремской, удалось повести 2:0. Украинке удалось сократить счет до 1:2, выиграв свою подачу ", но большего ей не удалось. Осака снова добавила и взяла четыре гейма подряд, завершив игру за 70 минут.

Турнир Western & Southern Open с призовым фондом в 2 миллиона 250 тысяч долларов обычно проходит в Цинциннати накануне US Open. Из-за пандемии коронавируса турнир в этом году перенесли в Нью-Йорк.

Напомним, украинская теннисистка Элина Свитолина не примет в этом году участие в US Open из-за пандемии коронавируса.