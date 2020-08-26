Месси может оказаться в "Манчестер Сити", – СМИ

Лионель Месси, который сообщил руководству "Барселоны" о желании покинуть клуб, пообщался с тренером "Манчестер Сити" Хосепом Гвардиолой по поводу возможного заключения контракта.

Об этом в Twitter сообщил журналист бразильского издания Esporte Interativo Марсело Бехлер, постоянно проживающий в Барселоне.

"Месси хочет играть за "Манчестер Сити". Относитесь к уходу из "Барселоны" как к чему-то, что ранит душу, но является концом цикла", – написал Бехлер.

Такую же информацию подтвердила спортивная программа Club de la Mitjanit.

Журналисты сообщили, что Месси уже общался с Гвардиолой, и что аргентинский футболист может обойтись "Ман Сити" в €300 млн.

Лионель Месси и Хосеп Гвардиола

Напомним, по данным аргентинского портала Tyc Sports, Месси сообщил руководству "Барселоны" о своем желании уйти, использовав бюрофакс – услугу для срочной отправки документов, требующих подтверждения. Он может воспользоваться пунктом в своем контракте, который позволяет расторгать его в одностороннем порядке в конце каждого сезона.

Месси принял решение об уходе после встречи с новым главным тренером Рональдом Куманом и вскоре после поражения "Барселоны" от мюнхенской "Баварии" со счетом 8:2 в четвертьфинале Лиги чемпионов. Это поражение завершило трудный сезон для "Барселоны" – первый сезон без титула с 2008 года и усилило один из самых серьезных кризисов в истории клуба.

"Барселона" не собирается отпускать Месси, сообщает Sport.es. Руководство клуба настаивает на том, что он не может расторгнуть контракт, так как не уведомил о своем желании до 30 мая. Эта дата – запланированный конец текущего сезона. Но сезон был продлен из-за карантина. Руководители команды считают, что они убедят Месси остаться.