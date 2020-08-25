Месси досрочно расторгнет контракт с "Барселоной"

Футбольный клуб подтвердил, что Лионель Месси заявил о своем желании покинуть его. Но клуб не хочет отпускать форварда.

33-летний аргентинец Месси провел в испанской "Барселоне" всю свою карьеру, с 17 лет. Его нынешний контракт заключен в 2017 году до 2021 года, сообщает AP.

По данным аргентинского портала Tyc Sports, Месси сообщил клубу о своем желании уйти, использовав бюрофакс – услугу для срочной отправки документов, требующих подтверждения. Он может воспользоваться пунктом в своем контракте, который позволяет расторгать его в одностороннем порядке в конце каждого сезона.

Месси принял решение об уходе после встречи с новым главным тренером Рональдом Куманом и вскоре после поражения "Барселоны" от мюнхенской "Баварии" со счетом 8:2 в четвертьфинале Лиги чемпионов. Это поражение завершило трудный сезон для "Барселоны" – первый сезон без титула с 2008 года и усилило один из самых серьезных кризисов в истории клуба.

Решение Месси покинуть "Барселону" поддержал ее знаменитый ветеран Карлес Пуйоль. "Уважение и восхищение, Лео. Поддерживаю, друг", – написал он в Twitter.

Ранее Рональд Куман говорил, что Месси входит в его планы на следующий сезон.

"Барселона" не собирается отпускать Месси, сообщает Sport.es. Руководство клуба настаивает на том, что он не может расторгнуть контракт, так как не уведомил о своем желании до 30 мая. Эта дата – запланированный конец текущего сезона. Но сезон был продлен из-за карантина. Руководители команды считают, что они убедят Месси остаться.

Напомним, контракт с голландским специалистом Рональдом Куманом подписан на два сезона, до лета 2022 года. В качестве защитника Куман выступал за "Барселону" с 1989 по 1995 год. Вместе с командой он четыре раза выиграл чемпионат Испании, трижды – Суперкубок страны, а также становился обладателем Кубка Испании, Кубка европейских чемпионов и Суперкубка УЕФА.