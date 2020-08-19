"Барселона" официально: Рональд Куман – новый главный тренер клуба

Контракт с голландским специалистом подписан на два сезона, до лета 2022 года.

В качестве защитника Куман выступал за "Барселону" с 1989 по 1995 год. Вместе с командой он четыре раза выиграл чемпионат Испании, трижды – Суперкубок страны, а также становился обладателем Кубка Испании, Кубка европейских чемпионов и Суперкубка УЕФА.

"Рональд Куман возвращается домой", – говорится в официальном сообщении клуба.

57-летний Куман родился в Зандаме в Нидерландах. Он стал пятым голландцем, тренирующим "Барселону", после Ринуса Михелса, Йохана Кройфа, Луи Ван Гала и Франка Райкарда.

Напомним, Куман сменил на посту главного тренера клуба Энрике Сетьена, который был отправлен в отставку после серии игровых неудач "Барселоны".