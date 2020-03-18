Коронавирусом заболели шесть человек из футбольной команды Барселоны
2020-03-18 15:47:00
Имена, инфицированных вирусом Covid-19, не уточняются
В футбольном клубе "Эспаньол" из Барселоны сообщили о шести случаях заражения короновирусом у футболистов и представителей тренерского штаба. Об этом сообщается на официальном сайте команды.
Имена, инфицированных вирусом Covid-19, не уточняются.
У всех заболевших проявляются легкие симптомы. При этом футболисты и тренеры следуют медицинским рекомендациям.
Ранее другой клуб Ла Лиги "Валенсия" проинформировала болельщиков на своем сайте, что 35% персонала первой команды, включая игроков, тренерский штаб и других сотрудников команды являются носителями Covid-19. Все зараженные в данный момент находятся в самоизоляции.
Напомним, в связи с коронавирусом в Украине временно прекращаются все футбольные соревнования. С 18 марта приостанавливаются розыгрыши УПЛ, Кубка Украины, U-21 и U-19 УПЛ, ПФЛ, высшей лиги чемпионата Украины среди женских команд и Экстра-лиги.
Как ранее сообщал Фокус:
- В связи с коронавирусом УЕФА принял решение приостановить на неопределенное время все клубные турниры, проводимые под своей эгидой.
-
Исполнительный комитет УЕФА принял решение о переносе финального турнира Евро-2020. Он состоится 11 июня – 11 июля 2021 года.
-
Из-за распространения коронавируса УЕФА ввел запрет на рукопожатия с соперниками и арбитрами в рамках предматчевого протокола.