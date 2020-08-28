Роналду не попал в новую символическую сборную УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал символическую сборную прошедшего розыгрыша Лиги чемпионов. Она составлена из лучших игроков турнира.

Вратари: Мануэль Нойер ("Бавария"), Ян Облак ("Атлетико") и Антони Лопеш ("Лион").

Защитники: Алфонсо Дэвис ("Бавария"), Йосуа Киммих ("Бавария"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Дайо Упамекано ("РБ Лейпциг"), Анхелиньо (на групповом этапе играл за "Манчестер Сити", в плей-офф – за "РБ Лейпциг") и Дэвид Алаба ("Бавария").

Полузащитники: Тьяго Алькантара ("Бавария"), Кевин де Брейне ("Манчестер Сити"), Уссем Ауар ("Лион"), Леон Горецка ("Бавария"), Марсель Забитцер ("РБ Лейпциг"), Маркиньос ("Пари Сен-Жермен"). Алехандро Гомес ("Аталанта") и Томас Мюллер ("Бавария").

Нападающие: Серж Гнабри ("Бавария"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Килиан Мбаппе ("Пари Сен-Жермен"), Неймар ("Пари Сен-Жермен"). Лионель Месси ("Барселона") и Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити").

В список из 23-х не попал нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду. Но его гол признан лучшим в турнире. Его Роналду забил в ворота "Лиона", в матче 1/8 финала. Он вывел туринцев вперед, но они все равно покинули турнир по сумме двух встреч.

Напомним, победителем Лиги чемпионов сезона-2019/20 стала мюнхенская "Бавария". В финале турнира немецкий клуб переиграл "Пари Сен-Жермен" со счетом 1:0.

Победители Лиги чемпионов и Лиги Европы встретятся в матче за Суперкубок УЕФА, который пройдет 24 сентября в Будапеште, предположительно, с болельщиками на трибунах.