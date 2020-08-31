В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов "Динамо" сыграет с голландским "АЗ Алкмааром"

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Соперником киевского "Динамо" на третьей стадии квалификации стал голландский "АЗ Алкмаар".

В жеребьевке участвовали 16 команд. Десять из них узнали соперников в "чемпионской ветке", а шесть команд, среди которых и киевское "Динамо", узнали, с кем будут сражаться в "Пути представителей лиг".

Жребий распределил пары 3 квалификационного раунда следующим образом:

"Ференцварош" (Венгрия) - "Динамо" Загреб (Хорватия)

"Карабах" (Азербайджан) - "Мольде" (Норвегия)

"Омония" (Кипр) - "Црвена Звезда" (Сербия)

"Мидтьюлланд" (Дания - "Янг Бойз" (Швейцария)

"Маккаби" Тель-Авив (Израиль) - "Динамо" Брест (Беларусь)

"ПАОК" (Греция) - "Бенфика" (Португалия)

"Динамо" Киев (Украина) - "АЗ Алкмаар" (Нидерланды)

"Гент" (Бельгия) - "Рапид" Вена (Австрия)

Победители дуэлей будут определены в одном матче. Игры пройдут 15-16 сентября.

Если команды закончат основное время вничью, победителя определят два дополнительных тайма или же серия пенальти.

Напомним, киевское "Динамо" под руководством нового тренера Мирчи Луческу завоевало первый трофей сезона, Суперкубок Украины, обыграв донецкий "Шахтер" со счетом 3:1.