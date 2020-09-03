Отец Месси договорился с "Барселоной" об уходе сына из клуба всего за €100 млн, – The Telegraph

Отец аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси Хорхе Месси, который является агентом своего сына, похоже, пришел к компромиссу с руководством каталонского клуба.

Как сообщает The Telegraph со ссылкой на близкий к ситуации источник, существует вероятность, что "Барселона" в итоге отпустит своего капитана всего за 100 млн евро, а не как прописано в контракте 700 млн евро.

Источники сообщают, Хорхе Месси заявил, что его сыну "было бы трудно играть за клуб ("Барселону") вновь".

Напомним, по данным аргентинского портала Tyc Sports, Месси сообщил руководству "Барселоны" о своем желании уйти, использовав бюрофакс – услугу для срочной отправки документов, требующих подтверждения. Он может воспользоваться пунктом в своем контракте, который позволяет расторгать его в одностороннем порядке в конце каждого сезона.

Месси принял решение об уходе после встречи с новым главным тренером Рональдом Куманом и вскоре после поражения "Барселоны" от мюнхенской "Баварии" со счетом 8:2 в четвертьфинале Лиги чемпионов. Это поражение завершило трудный сезон для "Барселоны" – первый сезон без титула с 2008 года и усилило один из самых серьезных кризисов в истории клуба.

Аргентинский форвард уже пообщался с тренером "Манчестер Сити" Хосепом Гвардиолой по поводу возможного заключения контракта.

До недавнего времени руководство "Барселоны" заявляло, что не собирается отпускать Месси. Руководство клуба настаивает на том, что он не может расторгнуть контракт, так как не уведомил о своем желании до 30 мая. Эта дата – запланированный конец текущего сезона. Но сезон был продлен из-за карантина. Руководители команды считают, что они убедят Месси остаться.