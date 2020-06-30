Роналду опередил Месси в гонке за "Золотой мяч"
Согласно рейтингу претендентов на "Золотой мяч" в этом сезоне, первую строчку занимает форвард "Баварии" Роберт Левандовски, на второе место поднялся нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду, на третьей строчке – хавбек "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне.
Обновленный рейтинг опубликовал портал Goal.
Отметим, что, по оценке портала, форвард "Барселоны" Лионель Месси выпал из тройки претендентов на "Золотой мяч" – ранее он занимал 3-е место, а сейчас находится на 4-й строчке.
В свою очередь Криштиану Роналду переместился с четвертой позиции на вторую, а полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брейне – на одну строку ниже (ранее он был вторым).
Топ-10 претендентов на "Золотой мяч" от Goal:
- Роберт Левандовски ("Бавария")
- Криштиану Роналду ("Ювентус")
- Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити")
- Лионель Месси ("Барселона")
- Томас Мюллер ("Бавария")
- Карим Бензема («Реал»)
- Неймар ("ПСЖ")
- Эрлинг Холанд ("Боруссия")
- Килиан Мбаппе ("ПСЖ")
- Джейдон Санчо ("Боруссия")
Как ранее писал Фокус:
- Форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым в мире футболистом-миллиардером.
- Криштиану Роналду за период карантина заработал за 4 поста в Instagram почти два миллиона евро. Португалец получает около 527 тысяч евро за каждую рекламную публикацию.