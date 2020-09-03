Чисора - Усику: "Ты готов к октябрю?"

На фоне проблем с организацией поединка между украинским супертяжеловесом Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой, о которых сообщил боксёрский промоутер Эдди Хирн, команда Чисоры продолжает готовиться к бою и бросать вызовы украинцу.

Так, британский боксер опубликовал в Instagram фото со своим менеджером Дэвидом Хэем, оставив в подписи вопрос к Усику.

"Ты готов к октябрю, Александр Усик?", – написал Чисора.

Менеджер британца Дэвид Хэй, между тем, сказал, что нокаут Усику от Чисоры будет лучшим подарком на его день рождения

"Скорее всего, бой Чисоры и Усика состоится в октябре. Дерек уже на данный момент хорошо настроен психологически, и еще лучше физически. Сейчас идеальное время для него. Вскоре мы сядем и распишем тренировочный план таким образом, чтобы в октябре Чисора вышел на пик", – сказал Хэй.

"13 октября мне исполнится 40 лет. Если Чисора нокаутирует Усика - это будет лучший подарок на мой день рождения", – добавил он.

Боксерский поединок между Усиком и Чисорой назначен на 31 октября на арене O2 в Лондоне.

Напомним, Александр Усик заявил, что завершит спортивную карьеру, когда завоюет все титулы в супертяжелом весе. По словам Усика, он понимает, когда нужно вовремя уйти из большого бокса.