Сегодня в матче со Швейцарией сборная Украины стартует в элитном дивизионе Лиге наций

Сборная Украины по футболу сегодня, 3 сентября, проведет первый поединок в группе 4 элитного дивизиона Лиге наций, в которой помимо нашей команды участвуют сборные Испании, Германии и Швейцарии.

Первым соперником сборной Украины будут швейцарцы. В связи с пандемией коронавируса матч на арене Львов пройдет при пустых трибунах. Начало игры – 21:45 по киевскому времени.

Букмекеры считают, что шансы команд на победу примерно равны.

С момента последнего матча сборной Украины, когда "сине-желтая" команда сыграла вничью со сборной Сербии, завершив отборочный цикл Евро-2020 без поражений, прошло почти десять месяцев. Из-за пандемии коронавируса были отменены запланированные товарищеские встречи, а Евро-2020 перенесли на лето следующего года.

Вратарь сборной Украины Андрей Пятов накануне старте в Лиге наций отметил, что цель нашей сборной выигрывать в каждом матче, чтобы завоевать кубок, пишет iSport.

Он также охарактеризовал сегодняшнего соперника нашей команды – сборную Швейцарии.

"Швейцария - это именно команда. У нее нет звезд мирового уровня, есть лишь представители европейских грандов. Но она стала сильной за счет командной игры. Меня впечатлило насколько у них построенная игра, контроль мяча, выход из обороны. Есть индивидуально сильные игроки", – сказал Пятов.

Отметим, групповой этап Лиги наций пройдет с 3-го сентября по 17-е ноября. Победители групп сыграют в решающей части турнира в борьбе за трофей. Команды, которые займут последние места в группах, отправятся в Дивизион B.