"Не просто "стрелялки". Киберспорт признали официальным видом спорта в Украине

В Украине киберспорт признали официальным видом спорта. Об сообщил заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков на своей странице в Facebook.

"Только что такое решение приняли на заседании Комиссии по признанию вида спорта в Украние. Для нашей страны это – исторический момент, ведь киберспорт – это давно не просто "стрелялки", а фундаментальный элемент современной цифровой культуры", – рассказал Борняков.

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По его словам, в Украине высокая культура киберспорта и сильные игроки.

"Наши команды регулярно побеждают на различных турнирах по всему миру. Эта индустрия уже давно превратилась в настоящий бизнес, который приносит много пользы и возможностей как локального, так и мирового масштаба", – пишет он.

Отметим, недавно в Киеве на аукционе украинские айтишники купили отель "Днепр". Новый владелец отеля обещает сделать его киберспортивной ареной.