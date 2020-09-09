Лопес заявил, что после боя с ним Ломаченко сменит весовую категорию

Чемпион IBF в легком весе Теофимо Лопес заявил, что после поединка с ним обладатель титулов WBA, WBO и WBC Franchise Василий Ломаченко будет вынужден перейти во второй полулегкий вес.

Об этом он сказал в интервью ESPN.

"Я думаю, что у меня есть все необходимое, чтобы победить этого парня. Я могу стать абсолютным чемпионом в 23 года. Что может быть лучше? Да, я знаю, что Ломаченко называют "Hi-Tech", он сильный боксер. Но я из тех парней, которые втягивают тебя в бой", – сказал Лопес.

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По его мнению, украинец намного лучше чувствует себя в полулегком и втором полулегком дивизионах, чем в легком весе.

"С нетерпением жду нашей встречи. Я – крупный легковес, а Ломаченко чувствовал себя лучше в полулегком и втором полулегком дивизионах. Что ж, после боя со мной он сменит категорию, ведь 17 октября мы вернем его во второй полулегкий вес", – заявил Лопес.

Бой Ломаченко - Лопес запланирован на 17 октября. Встреча пройдет в Лас-Вегасе (США) на арене MGM Grand.

Напомним, отец Теофимо Лопеса, а также его тренер Теофимо Лопес-старший заявил, что когда они победят чемпиона WBC, WBA, WBO Василия Ломаченко, он должен будет отдать им свои олимпийские награды.