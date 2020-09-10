В домашнем зоопарке Александра Шовковского появилась настоящая львица

Легенда киевского "Динамо" и сборной Украины, а ныне ассистент главного тренера национальной сборной Александр Шовковский оказался большим любителем животных. Он создал у себя дома домашний зоопарк, а недавно пополнил его настоящей львицей.

Об этом Александр сообщил в Instagram.

"Подобрали кошечку. 2,5 месяца. Пенелопой назвали. Характер скверный – хищный. Накормили. Напоили. Спать уложили. Сами побоялись спать! Думаем, как жить дальше?!", – написал экс-голкипер.

Помимо львенка, дома у Шовковского обитают кошка, еж, попугай Шико, ящерица и многочисленные рыбки.

Александр также рассказал о том, как на появление нового питомца отреагировали другие обитатели домашнего зоопарка.

"Еж решил не просыпаться пока. Попугай горлопанит во всю. Кошка не разговаривает. Одним рыбам все равно", – написал экс-вратарь.

На вопрос одного из подписчиков, не боится ли он такую "кошечку", Шовковский ответил: "Боюсь! Но вообще-то это львенок".

"Ну все, планируйте в скором времени ремонт и перетяжку мебели", – написали Шовковскому его почитатели.

Напомним, из контактного зоопарка харьковского ТРЦ Sun Mall сбежал маленький львенок и свободно бегал в торговом зале на глазах у посетителей. Во время инцидента никто не пострадал.