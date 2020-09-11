Ярмоленко может переехать из Англии в Китай, – СМИ

Украинский полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко может сменить клубную прописку в ближайшее время, переехав из Англии на Китай, сообщает Sky Sports.

По информации источника, в услугах 30-летнего украинца заинтересовался китайский "Шаньдун Лунэн".

Отмечается, что "Вест Хэм" готов рассмотреть предложение по Ярмоленко, так как клубу необходимы средства на приобретение новых исполнителей.

Как ранее сообщалось, одним из них может стать 24-летний игрок "Шахтера" и сборной Украины Николай Матвиенко. По информации английских СМИ, он является приоритетной трансферной целью молотобойцев и оценивается в 9 миллионов евро.

Андрей Ярмоленко выступает за "Вест Хэм" с лета 2018 года. В составе команды он провел 33 матча, забив семь голов.