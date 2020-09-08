Бывший игрок и тренер киевского "Динамо" Анатолий Демьяненко прокомментировал выступление национальной команды в элитном дивизионе Лиги наций, в частности последнюю игру со сборной Испании.

По мнению футбольного специалиста, причиной крупного поражения в прошлом матче стала недостаточная физическая готовность футболистов, но эта неудача только закалит команду Андрея Шевченко.

Об этом передает Do Best!

"С такими топовыми командами играть, это всегда дополнительная нагрузка. Конечно, команда должна быть очень хорошо физически подготовлена. Но команда готовится в клубах, в сборной – некогда готовить. Поэтому здесь есть маленькая проблема… Но я думаю, что закаляет наших игроков, ничего страшного", – сказал Демьяненко.

Бывший тренер "Динамо" считает, что в целом сборная находится на правильном пути, а встречи с сильными соперниками помогут футболистам приобрести уверенность и подняться на новый уровень.

"Это, наоборот, очень хорошо, они будут только расти, поэтому я считаю наша сборная на правильном пути, это самое главное. Понимаете в чем дело, если попали уже на самую верхушку футбола, то надо стараться показывать уровень, и я думаю наша сборная, ребята будут показывать, потому что они растут…Играть с такими командами, как Германия, Испания, Франция, та же Швейцария очень хорошая команда, это только плюс для нашей сборной, они вырастут в хорошую команду и хороших игроков", – сказал Демьяненко.

Напомним, в матче второго тура Лиги наций сборная Украины разгромно проиграла Испании со счетом 4:0. В первом туре Украина на своем поле одолела Швейцарию 2:1.