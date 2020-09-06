В матче второго тура элитного дивизиона Лиги наций подопечным Андрея Шевченко противостояла именитая сборная Испании. Матч проходил в Мадриде, на стадионе "Альфредо Ди Стефано" без зрителей.

Игра началась крайне неудачно для нашей команды. Уже на второй минуте Сергей Кривцов нарушил правила в своей штрафной площадке и судья назначил пенальти. Андрей Пятов угадал направление удара Серхио Рамоса, но не дотянулся до мяча. Испанцы повели в счете 1:0.

Стоить отметить, что после первого пропущенного мяча наши футболисты сразу не расклеились и пытались атаковать, чтобы выровнять положение. Но испанцы очень внимательно играли в защите, переходя из обороны в атаки на ворота нашей сборной.

На 23 и 24 минутах 17-летний вундеркинд испанской команды Ансу Фати имел отличные возможности удвоить счет, пробивая по воротам с близкого расстояния. Но первый раз не попал, а потом его удар через себя заблокировал Матвиенко.

А вот удар Серхио Рамоса на 28 минуте уже был точным. Ошибся Пятов, далеко выйдя из ворот, Рамос просто его перекинул ударом головой – 2:0.

Буквально через несколько минут испанцы довели дело до разгрома. Неутомимый Фати пробил из-за пределов штрафной, вогнав мяч в сетку рикошетом от штанги. Счет стал 3:0 в пользу испанцев. Украина откровенно провалила первый тайм.

Во втором тайме характер игры не изменился. Испанцы полностью контролировали ход игры, не давая нашим футболистам возможности наладить командные действия. Возле наших ворот время от времени возникали опасные моменты, наша команда казалась растерянной, не могла зацепиться за мяч и с трудом переходила середину поля.

В начале 84 минуты непрерывные атаки испанцев привели к четвертому голу в ворота сборной Украины. После ошибки Кривцова, Торес подхватил мяч и первым касанием послал его в дальний угол.

В самом конце матча забить гол престижа мог Роман Яремчук, однако пробил из пределов штрафной слишком слабо, прямо во вратаря.

В итоге – 4:0 в пользу сборной Испании. Будем болеть за нашу команду в будущих матчах!