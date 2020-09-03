С момента последнего матча сборной Украины в рамках отборочный цикла Евро-2020 прошло почти десять месяцев. Болельщики соскучились за сборной и с нетерпением ждали старта национальной команды в элитном дивизионе Лиги наций.

Перед матчем со Швейцарией главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал Лигу наций “очень престижным соревнованием”, но при этом отметил, что рассматривает турнир прежде всего как подготовку к следующему году, когда начнется отбор к Мундиалю и состоится чемпионат Европы.

Матч неожиданно начался атаками швейцарцев. Они уверенно владели мячом, приближая игру к нашим воротам. В действиях же сборной Украины чувствовался небольшой мандраж.

Однако постепенно наша команда пришла в себя, и уже на 10 минуте Малиновский своим коронным ударом проверил стойку ворот швейцарцев.

На 14 минуте нашей команде удалась классная контратака. Швейцарцы начали нас прессинговать на нашей половине, и впереди образовалось пространство. Тымчик выполнил забегание, а Малиновский отлично отдал ему на ход., Сам защитник с острого угла пробил во вратаря, а отлетевший к нему мяч отдал на Ярмоленко, который пяткой между двух защитников отправил мяч в ворота. Украина повела в счете 1:0.

Забитый гол придал уверенности нашим футболистам. На 23 минуте Малиновский вытянул на себя двух соперников и отдал на Зинченко, тот выдал под удар Коноплянке, который не сумел подстроиться и пробил мимо ворот.

К середине тайма швейцарцы прочно завладели инициативой, применяя прессинг на половине поля сборной Украины. К концу тайма эти усилия принесли им успех. На 41минуте игрок швейцарской команды Сеферович из-за пределов штрафной точно положил мяч в нижний угол ворот Пятова. Счет стал равным 1:1.

Во втором тайме украинская сборная старалась больше владеть мячом, а швейцарцы по-прежнему отвечали высоким прессингом.

На 55-й минуте Швейцария чуть было не вышла вперед. Нашу команду спасла штанга после удара головой Варгаса.

А на 67 минуте свое мастерство продемонстрировал Зинченко. После передачи Тимчика, он технично в одно касание отправил мяч под дальнюю штангу с угла штрафной площадки. Счет стал 2:1 в пользу сборной Украины.

К концу матча обе команды заметно подсели, что сказалось в их действиях при завершении атак. Опасные моменты были как у наших ворот, так и у ворот швейцарцев, однако до голов дело не дошло.

Поздравляем сборную Украины с непростой победой!