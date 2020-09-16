Зверская тренировка Майка Тайсона: чуть не нокаутировал тренера

Легендарный тяжеловес, бывший абсолютный чемпион мира Майк Тайсон продолжает подготовку к выставочному бою с Роем Джонсом-младшим, который запланирован на 28 ноября.

В ходе тренировки Железный Майк показал ударную технику и скорость, передает FightHype.

Он проводил спарринг со своим тренером Рафаэлем Кордейро и в одном из моментов едва не нокаутировал наставника.

В конце апреля Тайсон сообщил, что намерен вернуться на ринг и начал усиленно готовиться к поединку. Спортсмену 54 года, на ринге он не появлялся с 2005-го года. На счету легендарного боксера 50 побед (44 нокаутом), шесть поражений, еще два боя были признаны несостоявшимися.

Рой Джонс-младший выступал с 1989 по 2018 год. За это время он был чемпионом в средней, второй средней, полутяжелой и в тяжелой категории. Сейчас боксеру 50 лет.

Между тем, по мере приближения запланированного поединка Джонс-младший признался, что возможно совершил ошибку, согласившись на этот бой. По его словам, Тайсон по-прежнему один из самых сильных и взрывных людей, которые когда-либо касались боксерского ринга.

Кстати, он решил перед боем застраховать свои уши. Таким образом, видимо, Рой Джонс хочет обезопасить себя от инцидента, случившегося в июне 1997 года, когда во время боя Тайсон откусил часть уха Эвандеру Холифилду.