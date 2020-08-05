Перед боем с Майком Тайсоном Рой Джонс решил застраховать свои уши

Таким образом, боксер хочет обезопасить себя от инцидента, случившегося в 1997 году в бою между Тайсоном и Холифилдом.

Бывший абсолютный чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс-младший, который готовится выйти в ринг с другой легендой бокса Майком Тайсоном, решил перед боем застраховать свои уши.

Об этом передает tekdeeps.com со ссылкой на пресс-службу боксера.

Таким образом, видимо, Рой Джонс хочет обезопасить себя от инцидента, случившегося в июне 1997 года, когда во время боя Тайсон откусил кусочек уха Эвандеру Холифилду.

"Менеджер решил предвидеть инцидент, произошедший в июне 1997 года, когда Тайсон откусил Эвандеру Холифилду кусок уха во время поединка", – заявили в пресс-службе Джонсона.

Поединок Роя Джонса и Майка Тайсона запланирован на 12 сентября. Он будет состоять из восьми раундов.

В конце апреля Тайсон сообщил, что намерен вернуться на ринг, и начал усиленно готовиться к поединку. Сейчас ему 54 года, на ринге он не появлялся с 2005-го года. На счету легендарного боксера 50 побед (44 нокаутом), шесть поражений, еще два боя были признаны несостоявшимися.

Рой Джонс-младший выступал с 1989 по 2018 год включительно. За это время он был чемпионом в средней, второй средней, полутяжелой и в тяжелой категории. Сейчас боксеру 50 лет.