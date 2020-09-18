Шведский прыгун побил рекорд Сергея Бубки, который держался 26 лет

На этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме двадцатилетний прыгун с шестом из Швеции Арман Дюплантис установил мировой рекорд на открытом воздухе. Об этом сообщается на сайте турнира Rome Diamond League 2020.

Швед взял высоту 6,15 метра, тем самым побив рекорд украинцу Сергея Бубки.

До этого рекорд 26 лет принадлежал Бубке (6,14 метра), который он установил в 1994 году в Сестриере (Италия).

Напомним, международная ассоциация легкоатлетических федераций IAAF утвердила мировой рекорд в помещении по прыжкам в высоту украинки Ярославы Магучих в категории до 20 лет (U-20).