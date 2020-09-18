Тайсон заявил, что летом покинет "Шахтер"

Один из ведущих футболистов "Шахтера" бразильский полузащитник Тайсон заявил, что летом покинет команду. Об этом он сказал в интервью бразильскому порталу Desimpedido.

По словам экс-капитана "горняков", о своих намерениях он уже сообщил руководству клуба.

Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2021 года. По его окончании футболист сможет уйти из "Шахтера" свободным агентом.

Новым клубом 32-летнего Тайсона может стать бразильский "Интернасьонал", чьим воспитанником он и является.

Тайсон перешел в "Шахтер" зимой 2013 года из харьковского "Металлиста" за 15,2 миллиона евро. В харьковский клуб Тайсон перешел в 2010 году как раз из "Интернасьоналя".

Напомним, в декабре 2019 Тайсон был признан лучшим игроком года в Украине.

10 ноября 2019 года в матче "Шахтера" и "Динамо" капитан "горняков" Тайсон подвергся расистским оскорблениям предположительно со стороны болельщиков киевского клуба.