В матче третьего тура чемпионата Украины "Шахтер" и "Заря" расписали результативную ничью 2:2

В центральном матче третьего тура чемпионата Украины "Заря" и "Шахтер" сыграли вничью 2:2. Об этом передает Sportarena.

"Горняки" повели в счете благодаря голу Марлоса.

"Заря" ответила мячами Владислава Кочергина и Владлена Юрченко, который реализовал пенальти.

В начале второго тайма "Шахтер" сумел сравнять счет. Точный удар головой нанес Сергей Кривцов.

После этого, до конца матча ни одной из команд не удалось создать что-либо серьезное у ворот соперника.

"Заря" набрала первое очко в чемпионате после двух поражений. "Шахтер" же потерял первые баллы в сезоне. Сейчас у "горняков" 4 очка по итогам двух матчей.

Напомним, директор по футболу донецкого "Шахтера", а в прошлом многолетний капитан "горняков" Дарио Срна заявил о готовности однажды стать главным тренером донецкого клуба.