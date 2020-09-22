Богдан Бутко: В Россию не поеду, в "Динамо" не пойду

Защитник донецкого "Шахтера" Богдан Бутко в эфире шоу "РестоVратор" рассказал, что никогда не перейдет в киевское "Динамо".

"Нет. Для меня это – принципиальная позиция", – сказал игрок.

Он добавил, что был крайне удивлен переходом в киевское "Динамо" Мирчи Луческу, под руководством которого выступал в "Шахтере".

"Я, если честно, подофигел от этой ситуации. Реально. Потому что не понимал, как так? Столько лет отдать "Шахтеру" и перейти к прямому конкуренту", – сказал Бутко.

Футболист также заявил, что больше не поедет играть в Россию. С 2015 по 2016 годы он выступал за российский "Амкар".

"Я понял, что нужно куда-то уходить (в 2015-м году). И хорошо, что я так сделал и поехал в Россию. Хотя и для меня она врагом считается. Но на тот период я поехал именно за футболом. Я хотел вернуть свой уровень… Поехал ли бы сейчас в Россию? Нет. У меня год контракта с "Шахтером". Я хочу играть здесь и закрепиться. И я не собираюсь в Россию ехать", – сказал футболист.

Напомним, директор по футболу донецкого "Шахтера", а в прошлом многолетний капитан "горняков" Дарио Срна заявил, что пути с Луческу разошлись.