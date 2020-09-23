"Гент" – "Динамо": в заявку бельгийского клуба на игру вошли три украинца

Сегодня, 23 сентября, футболисты киевского "Динамо" проведут первый стыковой поединок раунда плей-офф Лиги чемпионов, в котором сойдутся с бельгийским "Гентом" на его поле. Победитель противостояния по сумме двух матчей получит путевку в групповой турнир Лиги чемпионов.

Для наставника "бело-синих" Мирчи Луческу эти матчи являются по сути решающими в сезоне. Перед командой стоит главная задача – выход в групповой этап Лиги чемпионов. На предматчевой пресс-конференции тренер "Динамо" признал, что его команду ждет тяжелый поединок.

"В первую очередь, хочу сказать, что "Гент" – очень хорошая команда. У нее сменилось два тренера за короткий период. Это сложно для любой команды. То, что "Гент" начал свой национальный чемпионат не лучшим образом, и в команде появилось 11 новых игроков и столько же ушло, ни о чем не говорит. Конечно, для тренера это всегда тяжело. Но в любом случае "Гент" - это серьезный соперник", – заявил главный тренер киевлян.

Отметим, что "Гент" – один из сильнейших клубов Бельгии последнего времени. В прошлом сезоне команда стала самой результативной в чемпионате, забив 59 мячей в 29 матчах.

Примечательно, что за клуб выступают три украинских футболиста, Роман Яремчук, Игорь Пластун и Роман Безус, и все они вошли в заявку на первый матч плей-офф Лиги чемпионов против "Динамо".

Поединок пройдет на стадионе Геламко в Генте. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, в матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов киевское "Динамо" с помощью оборонительной тактики обыграло "АЗ Алкмар" из Нидерландов со счетом 2:0.