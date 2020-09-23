Названы претенденты на звание лучшего тренера сезона 2019/20 по версии УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил имена претендентов на звание лучшего тренера завершающегося сезона.

За награду борются Ханс-Дитер Флик ("Бавария"), Юрген Клопп ("Ливерпуль") и Юлиан Нагельсманн ("РБ Лейпциг"). Все они – немецкие специалисты.

Мюнхенская "Бавария" под руководством Флика стала чемпионом страны, завоевала Кубок Германии и стала победителем Лиги чемпионов. На момент назначения Флика в ноябре "Бавария" занимала четвертое место ﻿в чемпионате Германии. В концовке сезона команда выдала 20-матчевую победную серию, выиграв все возможные турниры.

"Ливерпуль" с Клоппом начал сезон победой в Суперкубке УЕФА, после чего впервые за 30 лет стал чемпионом Англии. Отрыв от второго места составил 18 очков﻿.

Нагельсманн стал в возрасте 33 лет самым молодым тренером, прошедшим раунд в плей-офф Лиги чемпионов. Довел "РБ Лейпциг" до полуфинала.

В топ-10 также попали:

Томас Тухель ("Пари Сен-Жермен") – 76 очков

Джан-Пьеро Гасперини ("Аталанта") – 68 очков

Юлен Лопетеги ("Севилья") – 57 очков

Руди Гарсия ("Лион") – 32 очка

Зинедин Зидан ("Реал") – 25 очков

Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити") – 11 очков

Антонио Конте ("Интернационале") – 9 очков

Напомним, 23 сентября футболисты киевского "Динамо" проведут первый стыковой поединок раунда плей-офф Лиги чемпионов, в котором сойдутся с бельгийским "Гентом" на его поле. Победитель противостояния по сумме двух матчей получит путевку в групповой турнир Лиги чемпионов. Для наставника "бело-синих" Мирчи Луческу эти матчи являются по сути решающими в сезоне. Перед командой стоит главная задача – выход в групповой этап Лиги чемпионов.