Исполком УЕФА определил основные даты футбольного календаря 2021 года и частично изменил правила

Исполнительный комитет УЕФА согласовал с Ассоциацией европейских клубов и национальными лигами продление в 2021 году окон в национальных календарях для игр сборных. Теперь в каждом окне можно будет провести не два, а три матча. Аналогичное решение ранее было принято для международных окон в октябре и ноябре 2020 года.

В результате, в случае утверждения ФИФА, календарь матчей европейских сборных теперь будет таким:

22–31 марта 2021 три даты;

31 мая – 8 июня 2021 товарищеские матчи подготовки к ЕВРО;

30 августа – 8 сентября 2021 три даты;

4–12 октября 2021 две 2 даты;

8–16 ноября 2021 две даты;

21–29 марта 2022 две даты стыковых матчей Европейской квалификации.

Полуфиналы Лиги наций УЕФА состоятся 6-7 октября 2021 года, а финал и матч за третье место состоятся 10 октября. О своей заинтересованности в проведении финального матча заявили Италия, Нидерланды и Польша.

Исполком разрешил проводить до пяти замен во всех матчах Лиги наций УЕФА, стыковых матчах европейской квалификации, Лиге чемпионов и Лиге Европы, начиная с группового этапа. Такое решение принято для того, чтобы облегчить и нагрузку на игроков, вызванную сокращенным расписанием международных матчей из-за пандемии коронавируса.

Соответственно, в заявку на матч можно включать до 23 игроков.

Ратифицирована процедура, которая будет использоваться в декабре 2020 года для определения расписания европейских квалификаций к чемпионату мира по футболу 2022 года.

Утверждены специальные меры, регулирующие матчи плей-офф в условиях карантинных ограничений, и правила для групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы в части организации матчей.

Комитет также решил, что все корпоративные встречи УЕФА в ближайшие шесть месяцев будут проводиться только в Швейцарии в целях снижения организационной нагрузки на деятельность организации. Поэтому очередной Конгресс УЕФА в марте 2021 года пройдет не в Минске, как планировалось, а в Швейцарии.

Напомним, УЕФА объявил имена претендентов на звание лучшего тренера завершающегося сезона. За награду борются Ханс-Дитер Флик ("Бавария"), Юрген Клопп ("Ливерпуль") и Юлиан Нагельсманн ("РБ Лейпциг"). Все они – немецкие специалисты.