Владимир Кличко: "Такой вещи, как лаки-панч не существует"

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко поделился своими мыслями о таком феномене бокса как лаки-панч (с англ. Lucky punch – удачный удар). По его мнению, лаки-панчей в боксе вообще существует.

Об этом он написал в своем Istagram.

"Такой вещи, как лаки-панч не существует. Чем больше я тренируюсь, тем более удачливым я становлюсь", – написал Кличко-младший..

Он добавил, что главный путь к успеху – это упорные тренировки и опыт.

"Удача – это результат опыта, многих лет работы, пота и слез, но, в конце концов, все сводится к тренировкам. Правильная подготовка сделает вас еще удачливее", – написал Кличко.

Отметим, экс-чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко попал в топ-100 лучших спортсменов-мужчин XXI века по версии Marca. Кличко-младший занял 98-е место, став единственным украинцем в рейтинге.