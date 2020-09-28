Впервые в истории Украины. Женщина-тренер получила лицензию УЕФА Pro

Главный тренер национальной женской сборной Украины по футболу и команды "Житлобуд-2" (Харьков) Наталья Зинченко успешно сдала экзамены на получение тренерской лицензии категории PRO УЕФА после двухгодичного обучения. Она стала первой женщиной в Украине, которой удалось получить тренерскую лицензию такого уровня.

Об этом сообщается на официальном сайте женского футбола Украины.

"Наталья стала первой женщиной в Украине с тренерской лицензией высшей категории", – говорится в сообщении.

Наталья Зинченко получает тренерскую категорию

Зинченко неоднократно признавали лучшим женским тренером в Украине благодаря ее успехам в харьковском клубе "Житлобуд-2". Именно под ее руководством команда получила звание чемпиона Украины в 2016 году. А в октябре 2018 года она сменила Владимира Реву на посту главного тренера национальной женской команды.

Лицензия УЕФА Pro является наивысшим доступным тренерским сертификатом и обычно следует за получением лицензий УЕФА "B" и "A". Она открывает большой спектр возможностей, позволяя работать в системе лиг любой европейской страны на постоянной основе.

Кроме Натальи Зинченко эту тренерскую категорию получили также 20 тренеров-мужчин, в том числе и известный украинский футболист Александр Шовковский.

Александр Шовковский тоже получил УЕФА Pro (пятый слева в верхнем ряду)

Напомним, УЕФА объявила имена претендентов на звание лучшего тренера завершающегося сезона. За награду борются Ханс-Дитер Флик ("Бавария"), Юрген Клопп ("Ливерпуль") и Юлиан Нагельсманн ("РБ Лейпциг"). Все они – немецкие специалисты.