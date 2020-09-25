В матче за трофей немецкий клуб одолел испанскую "Севилью" со счетом 2:1.

Мюнхенская "Бавария" стала обладателем Суперкубка УЕФА, обыграв в Будапеште на "Пушкаш Арене" испанскую "Севилью" со счетом 2:1. Об этом сообщает iSport.

В матче сошлись лучшие клубы Европы прошлого сезона, победитель Лиги чемпионов ("Бавария") и победитель Лиги Европы ("Севилья").

Игра продлилась более 90 минут – победитель определился лишь в дополнительное время.

Первыми вперед вышли испанцы, реализовав на 12 минуте пенальти. В середине первого тайма "Бавария" сравняла счет. Основное время так и завершилось, вничью 1:1.

В дополнительное время, на 104-й минуте "Бавария" забила решающий гол. Отличился испанский легионер баварцев Хави Мартинес.

"Бавария" выиграла Суперкубок УЕФА во второй раз в истории клуба. Прошлый раз этот трофей ей доставался в 2013 году, когда в качестве победителя Лиги чемпионов в серии пенальти "Бавария" взяла верх над лондонским "Челси".

Напомним, киевское "Динамо" в первом матче плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов обыграло на выезде бельгийский "Гент" со счетом 2:1.