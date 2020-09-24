Бельгийский "Гент" остался единственным соперником "Динамо" на пути в групповой этап Лиги чемпионов. Для главного тренера "бело-синих" Мирчи Луческу это противостояние, безусловно, имеет решающее значение в первой половине сезона. В случае успеха в дуэли с бельгийским клубом, "Динамо" впервые за последние четыре года сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов. А для Луческу важно подтвердить свое реноме, как профессионала, способного решать самые сложные задачи.

"Динамо" и "Гент" дважды встречались за всю историю. Это произошло это в сезоне-2010/11, тогда киевляне добыли тогда две победы — 3:0 и 3:1. Однако нынешний "Гент" – один из сильнейших клубов Бельгии последнего времени. В прошлом сезоне команда стала самой результативной в чемпионате, забив 59 мячей в 29 матчах.

В отличие от прошлого матча в Лиге чемпионов, "Динамо" начало встречу активно, стараясь контролировать мяч и проводя атаки на ворота соперника. И это принесло результат. Уже на 8-й минуте Караваев сделал передачу в штрафную Гента, Буяльский переправил мяч на Супрягу, который поразил ворота. Сначала арбитр не засчитал гол, увидев офсайд, но помогла система VAR. "Динамо" повело в счете 1:0.

Бельгийцы были вынуждены перестраиваться и идти вперед. Постепенно они захватили инициативу и начали подбираться к воротам "Динамо". На 41 минуте, после подачи углового "Гент" сравнял счет. Голкипер киевлян Бущан ошибся на выходе, а Кляйндинст опередил Супрягу и головой отправил мяч в ворота. Счет стал 1:1 и команды вскоре ушли на перерыв.

Второй тайм "Динамо" снова начало активно, однако бельгийцы не хотели уступать, что приводило к большому количеству нарушений правил с их стороны. Буквально в течение 10 минут, выступающий за "Гент" украинец Безус умудрился заработать две желтых карточки и на 59 минуте был удален с поля.

Играя в большинстве, киевляне пошли вперед в попытке проломить оборону соперника, но им не хватало точности в завершающей стадии атак. Но все-таки усилия "Динамо" не были напрасны. После удара Цыганкова на 79 минуте игрок "Гента" заблокировал мяч, но тот отлетел к Де Пене, который пробил между ног вратарю.

"Динамо" владело преимуществом до конца игры, уверенно доведя матч до победы.

Ответная игра с "Гентом" состоится 29 сентября на НСК "Олимпийский" в Киеве. Там все окончательно и решится!