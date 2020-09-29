"Динамо" - "Гент": накануне решающей битвы за Лигу чемпионов

Сегодня киевское "Динамо" проведет ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов (ЛЧ) против бельгийского "Гента", в котором решится судьба путевки в групповой этап турнира.

Для киевлян этот матч имеет огромное значение, так как положительный результат даст им возможность сыграть в Лиге чемпионов впервые за три года.

Последний раз киевская команда играла в группе ЛЧ еще в 2016 году, когда тренером был Сергей Ребров. Тогда "Динамо" заняло последнее место, пропустив вперед "Наполи", "Бенфику" и "Бешикташ". Также под руководством Реброва команда выигрывала свое последнее чемпионство.

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу теперь пишет новую историю клуба. Под его руководством "бело-синие" уже выиграли первый трофей (Суперкубок Украины), одержали шесть побед (из них две – в Лиге чемпионов) и лишь однажды сыграли вничью.

"Динамо" возглавляет таблицу чемпионата Украины и имеет неплохие шансы выйти в групповой этап Лиги чемпионов после победы над "Гентом" на выезде со счетом 2:1. Киевлян устроит победа с любым счетом, ничья и даже поражение 0:1.

Превью матча от DYNAMO.KYIV.UA:

Матч начнется сегодня, 29 сентября, в 22.00 на НСК Олимпийский в Киеве.