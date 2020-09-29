Ультрас "Динамо" не поддержали Луческу перед решающим матчем за Лигу чемпионов

В преддверии решающего матча за выход в групповой этап Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и бельгийским "Гентом" ультрас киевского клуба напомнили о своем негативном отношении к главному тренеру команды Мирче Луческу.

На страничке WBC Ультрас "Динамо" в Facebook появилась новая запись, где фанаты заявили, что не примут румынского наставника, несмотря ни на какие результаты.

"Хотим еще раз подчеркнуть, что вне зависимости от каких-либо результатов, мы никогда не изменим своего отношения к персоне Мирчи Луческу", – написали Ультрас.

Свой пост они дополнили фотографией граффити с надписью: "Динамо без Луческу".

Напомним, назначение главным тренером "Динамо" Киев Мирча Луческу стало для всех большой неожиданностью и вызвало волну критики как со стороны известных украинских футболистов так и в лагере фанатов киевского клуба.

Накануне старта нового футбольного сезона в Украине ультрас киевского "Динамо" выступили с очередным заявлением, в котором отметили, что отказываются оказывать полную поддержку команде, пока на посту главного тренера остается Мирча Луческу.