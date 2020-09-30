Ребров впервые за 25 лет вывел венгерский "Ференцварош" в групповой раунд Лиги чемпионов

Венгерский футбольный клуб "Ференцварош" под руководством Сергея Реброва впервые за 25 лет вышел в групповой этап Лиги чемпионов. Подопечные украинского тренера сыграли вничью с норвежским Мольде в ответном матче плей-офф квалификации, а по сумме двух матчей (3:3, 0:0) прошли в группу ЛЧ.

Об этом сообщает iSport.

В последний раз "Ференцварош" выступал в группе Лиги чемпионов в сезоне-1995/96. Счастливые игроки команды после решающего матча ворвались на пресс-конференцию Реброва и облили его шампанским.

"Я знаю, насколько сложна задача, которую мы выполнили. Я очень горжусь своей командой. Когда я тренировал киевское "Динамо", то нам не приходилось играть в плей-офф. А сейчас нам нужно было пройти четыре очень сложных раунда, чтобы попасть в группу", – прокомментировал событие Ребров.

Он добавил, что в Лиге чемпионов его команда будет выступать на новом уровне.

"Мы доставили огромное удовольствие всей Венгрии и это большая гордость представлять страну в самом престижном еврокубке. Это будет другой уровень, здесь много команд, у которых бюджет в 10 раз больше нашего", – сказал Ребров.

Также специалист отметил, что не отказался бы сыграть против киевского "Динамо", который он когда-то тренировал.

"Оказаться в группе с Динамо? Я бы хотел сыграть против них. Но, считаю, мы должны быть серьезными, ведь мы будем представлять всю страну на высшем футбольном уровне. Если кто-то совершит ошибку, недооценив нас, их будет ждать сюрприз", – резюмировал Ребров.

Напомним, подопечные украинца Сергея Реброва футболисты клуба "Ференцварош" досрочно стали чемпионами Венгрии по футболу.