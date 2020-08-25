Сергей Ребров награжден орденом "За заслуги" II степени

Футболиста и тренера отметили в честь Дня независимости Украины.

Легенда киевского "Динамо" и сборной Украины, экс-главный тренер "Динамо", а ныне наставник венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребрров награжден президентом Украины орденом "За заслуги" ІІ степени.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента Украины.

Ребров вошел в список деятелей культуры, искусства и спорта, которых президент страны наградил в честь 29-го Дня независимости Украины.

"Наградить орденом "За заслуги" II степени Реброва Сергея Станиславовича – главного тренера футбольного клуба "Ференцварош", Венгрия", – говорится в тексте указа президента.

Сергей Станиславович Ребров большую часть своей карьеры провёл в киевском "Динамо" (1992—2000 и 2005—2008). Он стал первым игроком, забившим в чемпионате Украины сто голов, а также первым, кому удалось стать чемпионом Украины и обладателем Кубка Украины в одном сезоне в качестве игрока и тренера.

В июне 2000 года перешёл в "Тоттенхэм Хотспур" за 11 миллионов фунтов стерлингов.

Он является победителем трёх чемпионатов: украинского (девятикратный – в составе киевского "Динамо"), турецкого (в составе "Фенербахче" ) и российского (в составе "Рубина").

В качестве главного тренера, Ребров дважды приводил киевское "Динамо" к чемпионству (2014/15, 2015/16), дважды выигрывал Кубок Украины (2013/14, 2014/15), а также Суперкубок Украины в 2016 году.

Кроме того, Сергей Ребров чемпион мира (2005) и Европы (2003) по радиоспорту.

Напомним, в этом году венгерский "Ференцварош" оформил второй раз подряд чемпионский титул под руководством Сергея Реброва в качестве главного тренера.