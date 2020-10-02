Ребров о результатах жеребьевки ЛЧ: Лучше бы "Динамо" нам не попадалось

Главный тренер венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров прокомментировал результаты жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов-2020/21, в котором его команде предстоит встретиться с "Ювентусом", "Барселоной" и киевским "Динамо".

Об этом передает Sport24.

"Могу сказать, что какие бы команды не попались – мы будем выходить и играть. Конечно, лучше бы не попадалось "Динамо". Но будем бороться, будем так же готовиться, как к "Барселоне" или "Ювентусу", – сказал Ребров.

Он добавил, что при подготовке к игре со своим бывшим клубом посторается не проявлять эмоций.

"Если я буду проявлять свои эмоции при подготовке к матчам, то это не поможет команде. Нужно с холодной головой готовиться так же, как мы готовимся ко всем играм. Нужно отбросить какие-то эмоции. Я это понимаю, поэтому мы серьезно относимся к любой команде", – сказал Ребров.

Он пообещал, что "Ференцварош" изо всех сил будет бороться со всеми соперниками, хотя это будет нелегко.

"Будет ли "Ференцварошу" сложно в такой группе? Да, конечно. Вы посмотрите на команды, которые собраны в Лиге чемпионов. Здесь слабых клубов нет вообще, поэтому с любым соперником "Ференцвашору" будет сложно. Но мы будем бороться и доказывать", – сказал Ребров.

Напомним, что Ференцварош под руководством Сергея Реброва вышел в основную сетку Лиги чемпионов впервые с сезона-1995/96.