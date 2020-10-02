УЕФА вручил награды по итогам прошедшего сезона

Ежегодно наградами Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА) отмечаются заслуги и достижения в различных сферах футбола. Награды традиционно вручаются в конце августа, но 2020 год стал исключением.

Нападающий "Баварии" поляк Роберт Левандовски (на фото) получил награду Лучшему футболисту сезона в мужском футболе. Победителем его назвало жюри, в которое вошли тренеры 80 клубов, игравших на групповых этапах Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также 55 спортивных журналистов.

Фото: Getty Images

Победители прошлых лет:

2019 - Вирджил ван Дейк

2018 - Лука Модрич

2017 - Криштиану Роналду

2016 - Криштиану Роналду

2015 - Лионель Месси

Лучшей футболисткой сезона стала Пернилле Хардер, которая дошла с "Вольфсбургом" до финала женской Лиги чемпионов, а затем перешла в "Челси". Она уже удостаивалась этой награды в 2018 году.

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Ромелу Лукаку (бельгийский футболист конголезского происхождения, нападающий итальянского клуба "Интернационале" и сборной Бельгии) стал Лучшим игроком Лиги Европы в сезоне 2019/20.

Наставник "Баварии" Ханс-Дитер Флик получил награду как лучший тренеру сезона в мужском футболе.

В дебютной номинации на звание Лучшего тренера сезона в женском футболе победил работающий в "Лионе" Жан-Люк Вассер.

Личную награду президента УЕФА получил Дидье Дрогба. Она отмечает выдающиеся достижения, профессионализм и человеческие качества.

Напомним, исполнительный комитет УЕФА согласовал с Ассоциацией европейских клубов и национальными лигами продление в 2021 году окон в национальных календарях для игр сборных. Теперь в каждом окне можно будет провести не два, а три матча. Аналогичное решение ранее было принято для международных окон в октябре и ноябре 2020 года.

УЕФА представил официальный талисман Евро-2020.