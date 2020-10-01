УЕФА разрешил частично вернуть болельщиков на стадионы

На матчах национальных команд и еврокубков трибуны могут быть заполнены на 30%.

Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешил допуск зрителей на стадионы. "Количество зрителей будет ограничено 30% от вместимости стадиона, но болельщики гостевой команды пока не будут допущены", – говорится в официальном заявлении.

При этом проведение игр со зрителями возможно только при одобрении местных властей, а также с соблюдением социальной дистанции и санитарных норм.

Это решение принято после проведения с частично заполненными трибунами матча за Суперкубок УЕФА между "Баварией" и "Севильей". Игра прошла на "Пушкаш Арене" в Будапеште, ее посетили 15 тысяч зрителей.

"Сегодняшнее решение – разумный первый шаг, который оставляет приоритетом здоровье болельщиков и уважает законы каждой страны. Оно даст больше пространства для маневра местным властям при допуске болельщиков на трибуны", – сказал президент УЕФА Александер Чеферин.

Он напомнил, что в 27 странах Европы болельщиков уже хотя бы частично пускают на стадионы. Благодаря решению УЕФА появится согласованный подход к этому вопросу.

Напомним, донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" узнали своих соперников в групповом этапе Лиги чемпионов.