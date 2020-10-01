"Шахтер" и "Динамо" узнали своих соперников в групповом этапе Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" и киевский "Динамо" узнали своих соперников в групповом этапе Лиги чемпионов. В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка, передает пресс-служба УЕФА.

"Шахтер" сыграет в группе B с испанским "Реал Мадридом", итальянским "Интером" и немецкой "Боруссией" из Менхенгладбаха.

Киевская команда сыграет в группе G с "Ювентусом", "Барселоной" и "Ференцварошем". Последний тренирует бывший игрок и тренер "Динамо" Сергей Ребров, под руководством которого команда впервые за 25 лет вышла в групповой этап ЛЧ.

Матчи первого тура состоятся 20-21 октября.

Напомним, киевское "Динамо" разгромило бельгийский "Гент" со счетом 3:0.