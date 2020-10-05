УЕФА утвердил календарь группового этапа и матчей плей-офф Лиги чемпионов сезона 2020/21
Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA - УЕФА) утвердил календарь группового этапа и матчей плей-офф Лиги чемпионов сезона-2020/21. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
"Динамо" стартует в домашнем матче против туринского "Ювентуса" 20 октября, а на следующий день "Шахтер" проведет свой поединок против мадридского "Реала" на "Сантьяго Бернабеу".
Полный календарь "Динамо" в Лиге чемпионов:
- 20 октября 19:55 "Динамо" - "Ювентус"
- 28 октября 22:00 "Ференцварош" - "Динамо"
- 4 ноября 22:00 "Барселона" - "Динамо"
- 24 ноября 22:00 "Динамо" - "Барселона"
- 2 декабря 22:00 "Ювентус" - "Динамо"
- 8 декабря 22:00 "Динамо" - "Ференцварош"
Полный календарь "Шахтера" в Лиге чемпионов:
- 21 октября 19:55 "Реал" - "Шахтер"
- 27 октября 22:00 "Шахтер" - "Интер"
- 3 ноября 19:55 "Шахтер" - "Боруссия" М.
- 25 ноября 19:55 "Боруссия" М. - "Шахтер"
- 1 декабря 19:55 "Шахтер" - "Реал"
- 9 декабря 22:00 "Интер" - "Шахтер"
Календарь плей-офф Лиги чемпионов-2020/2021:
1/8 финала:
- Жеребьевка - 14 декабря 2020 года.
- Первые матчи - 16/17 и 23/24 февраля 2021.
- Ответный матч - 9/10 и 16/17 марта 2021.
1/4 финала:
- Жеребьевка - 19 марта 2021.
- Первые матчи - 6/7 апреля 2021.
- Ответный матч - 13/14 апреля 2021.
1/2 финала:
- Жеребьевка - 19 марта 2021.
- Первые матчи - 27/28 апреля 2021.
- Ответный матч - 4/5 мая 2021.
Финал - 29 мая 2021. Стамбул (Турция). Олимпийский стадион.
Напомним, исполнительный комитет УЕФА согласовал с Ассоциацией европейских клубов и национальными лигами продление в 2021 году окон в национальных календарях для игр сборных. Теперь в каждом окне можно будет провести не два, а три матча. Аналогичное решение ранее было принято для международных окон в октябре и ноябре 2020 года.