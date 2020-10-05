Форвард сборной Украины Иван Яремчук открыто заявил, что хочет покинуть "Гент"

Форвард сборной Украины, ныне выступающий за бельгийский "Гент", Роман Яремчук надеется сменить клуб, сообщает издание Voetbal Belgie.

"Владелец и руководство клуба должны понимать, что мои амбиции выше этого. Я настаиваю на трансфере уже два месяца. В такой ситуации ты ожидаешь, что совет прислушается к своим игрокам. Но я не получаю ответа. Я в футбольном клубе, а не в тюрьме", – цитирует издание слова футболиста.

Контракт Яремчука с клубом рассчитан до лета 2023 года. Он перешел в "Гент" из киевского "Динамо" за 2 миллиона евро летом 2017 года. Сейчас его рыночная стоимость оценивается в 9,5 миллиона евро.

На счету нападающего 41 гол и 11 ассистов в 117 матчах за "Гент".

Как ранее сообщалось, итальянская "Рома" заинтересована в покупке нападающего бельгийского "Гента" и сборной Украины Романа Яремчука.