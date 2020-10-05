Беларусь оставили без Олимпиады по шахматам в 2022 году

Беларусь лишили права принимать шахматную Олимпиаду 2022 года. Международная федерация шахмат FIDE считает, что белорусские организаторы не выполнили свои обязательства.

Об этом сообщает сайт Chess.com.

"Следует отметить нарушение определенных финансовых обязательств со стороны организаторов. Из уважения к организаторам мы не хотели бы уточнять суммы, но это довольно существенные нарушения", – сообщил юрист FIDE Александр Мартынов.

Отмечается, что Министерство спорта и туризма Беларуси не может гарантировать предоплату и страхование.

"FIDE ведет переговоры добросовестно уже несколько месяцев. К сожалению, они не дали результатов. Нарушения и их значение организаторы не оспаривают", – добавил он.

Президент FIDE Аркадий Дворкович отметил, что финансовые проблемы белорусских организаторов могут быть не связаны с политическими протестами в стране.

"Конечно, это не помогает, но это определенно не основная причина. Еще в начале лета, перед выборами, они (представители Беларуси, ред) сказали нам, что не могут организовать мероприятия", – сказал он.

Беларусь выиграла заявку на проведение Всемирной шахматной олимпиады 2022 года в октябре 2018 года.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина настроена присоединиться к санкциям против Беларуси.