Украина настроена присоединиться к санкциям против Беларуси, - Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба дал интервью “BBC News Украина”, в котором поделился своим видением касательно присоединения Украины к возможным санкциям ЕС против Беларуси.

"Я хочу посмотреть на окончательное юридическое решение, кто там в этом списке. Но да, мы настроены присоединиться к этим санкциям, потому что здесь уже речь идет о вопросах последовательности политики", - сообщил Кулеба.

Министр заявил, что сейчас Украина делает все необходимое, чтобы поддерживать народ соседней страны. Однако он подчеркнул, что для Украины это более рискованно, чем для членов НАТО и ЕС, поскольку наша страна не находится под “зонтиком защиты” этих организаций, и влияние России в Беларуси несет угрозу украинской национальной безопасности.

Кулеба заявил, что Украина может присоединиться именно к персональном санкциям против неккоторых представителей белорусской власти, однако экономических санкций и ограничения торговли с Беларусью на официальном уровне не будет.

"Что касается экономического взаимодействия - мы не планируем атаковать. Мы не планируем делать Беларуси еще хуже - мы желаем ей только добра. У нас нет в планах какого-то эмбарго, введения каких-либо ограничений на торговлю", - рассказал глава МИД.

Однако Кулеба подчеркнул, что эту позицию могут пересмотреть, если Россия начнет контролировать белорусские предприятия.

Также министр заявил, что посол Украины продолжит работать в Минске, и сокращения украинского дипломатического представительства в Беларуси не будет.

Напомним, в ходе вчерашних столкновений в Минске протестующие сломали два водомета.