Одна машина уехала, а другая пустила струю вверх, облив стоящих возле нее милиционеров.

В ходе акций протеста в Минске в воскресенье, 4 октября, протестующие повредили два водомета, которые применяли силовики, чтобы разогнать шествие.

Об этом сообщает TUT.BY.

На одной из машин мужчина открутил деталь, и она пустила струю вверх, облив стоявших в шеренге милиционеров.

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Еще один водомет протестующие обступили и сняли с нее канистры и другие детали. После этого машина уехала.

Напомним, в ходе сегодняшних столкновений милиции с протестующими в Минске была применена спецтехника, в том числе водометы. Применение спецсредств подтвердила минская милиция.