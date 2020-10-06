"Шахтер" получил результаты тестов на Сovid-19: все здоровы, но остаются на самоизоляции

Игроки донецкого "Шахтера" получили результаты тестов на коронавирус после того, как инфекцию обнаружили у Тараса Степаненко и Андрея Пятова. Все они отрицательные.

Об этом сообщает пресс-служба команды в Facebook.

Накануне тесты сдавали весь тренерский штаб, персонал клуба и футболисты (за исключением Пятова и Степаненко). Повторное тестирование должно состояться 8 октября.

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В целом команда остается на самоизоляции, за исключением Манора Соломона и Давида Хочолавы, которые отправились в сборные Израиля и Грузии готовиться к матчам квалификации Лиги наций.

Напомним, в воскресение, 4 октября, футбольный клуб "Шахтер" объявил, что в полном составе уходит на самоизоляцию, после обнаружения коронавируса у голкипера команды Андрея Пятова и полузащитника "горняков" Тараса Степаненко. Сборная Украины по была вынуждена отправиться в Париж на товарищеский матч против Франции без футболистов "Шахтера".