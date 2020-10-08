Шевченко о крупном поражении в игре с Францией: "В принципе, были и хорошие моменты"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объяснил крупное поражение команды в товарищеской встрече с Францией со счетом 1:7 тем, что в составе отсутствовали ряд ключевых игроков. Он отметил, что украинские молодые футболисты получили опыт и иногда показывали хорошую игру.

Об этом он сказал в эфире телеканала Футбол 1.

"Те молодые игроки, которые приняли участие в этом матче, получили хороший опыт. Были хорошие отрезки, мы будем отталкиваться только от хорошего, а несколько хороших вещей на футбольном поле было. Ряд футболистов мы сейчас не задействовали, например, игроков киевского "Динамо", потому что понимаем, впереди два официальных матча. Мы должны это планировать", – сказал главный тренер сборной.

Читайте также: УЕФА разрешил частично вернуть болельщиков на стадионы

Он добавил, что сейчас самое главное – убрать в сторону прошедшую игру и готовиться к официальным матчам.

"Мы допустили много ошибок, но, в принципе, были и хорошие моменты. И в первом тайме, и во втором тайме мы были близки к тому, чтобы забить несколько мячей. Для нас самое главное сейчас — мы убираем в сторону эту игру. Мы возвращаемся в Украину и должны понимать, кто их игроков к нам присоединится, какое количество будет. Сможем ли мы вообще принять кого-то. Сегодня для нас будет такой день, когда мы будем понимать, какая ситуация для того, чтобы планировать что-то дальше на две официальные игры против Германии и Испании", – сказал Шевченко.

Также он добавил, что такие крупные поражения случаются в футболе.

"В связи с этой ситуацией, которая сложилась, я вообще не рассматриваю эту игру. Да, мы играли с хорошей командой, но то, что произошло – это футбол. Это можно было ожидать", – подытожил Шевченко.

В товарищеском матче со сборной Франции сборная Украины потерпела самое разгромное поражение в истории 1:7.