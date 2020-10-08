В "Шахтере" у 18 человек подтвердили коронавирус

Почти у двадцати сотрудников и футболистов ФК "Шахтер" обнаружен коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Девять игроков и еще девять сотрудников "Шахтера" отправятся на 10-дневную самоизоляцию. Футболисты не смогут сыграть в матче 6-го тура чемпионата Украины против ФК "Львов" 17 октября.

В то же время, полузащитники Марлос и Виктор Коваленко, получившие отрицательные результаты тестов, сыграют за сборную Украины на матчах Лиги наций против Германии и Испании. Остальные игроки, которые не заразились коронавирусом, вернутся к тренировкам 9 октября после нескольких дней самоизоляции.

Напомним, матч 2 тура Favbet лиги "Рух" – "Шахтер", который должен был пройти 12 сентября, перенесли: у футболистов "Руха" обнаружили коронавирус.