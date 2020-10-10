Лопес: Я однозначно побью Ломаченко

Накануне поединка против обладателя титулов WBC, WBO и WBA Василия Ломаченко чемпион мира по версии IBF в легком дивизионе Теофимо Лопес сделал прогноз на бой, заявив, что не сомневается, что ему удастся победить украинца.

Об этом он сказал интервью Ringtv.

"Прогноз, однозначно, в мою пользу. Мы очень много и тяжело ради этого работали. И это только начало! Я выйду победителем, будет ли это судейский вердикт или нокаут", – заявил Лопес.

Однако не все специалисты в мире бокса с ним согласны.

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Так, отец и тренер чемпиона мира по версии WBC в легком весе Дэвина Хэйни Билл заявил: "Это отличный бой. Две семьи, которые преданны идее. Я ставлю на Ломаченко только по одной причине – карантин".

По его мнению, команда Лопеса во время карантина растеряла настрой на поединок.

"Как слова могут быть действиями, так и молчание может быть посланием. Ломаченко молчит и показывает нам – он работает. Ну а Теофимо только говорит", – сказал Билл Хэйни.

Объединительный поединок Ломаченко - Лопес пройдет в ночь с 17 на 18 октября. Встреча состоится в Лас-Вегасе (США) на арене MGM Grand.

Напомним, украинский боксер в полусреднем весе Иван Редкач заявил, что хотел бы, чтобы его соотечественник, Василий Ломаченко, проиграл в предстоящем бою Теофимо Лопесу. Отметим, что Редкач и Ломаченко конфликтуют между собой. Недавно Иван рассказал, что Ломаченко толкнул его в церкви с матом.